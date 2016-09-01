Украина выплатила $505,4 миллионов купонного дохода по еврооблигациям 2015 года выпуска
21:18, 01 сентября 2016Финансы
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Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода на сумму $505,429 млн по облигациям внешнего государственного займа 2015 года выпуска.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
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"1 сентября 2016 Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по ОВГЗ, выпущенным государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа на 1 сентября составляет $505,429 млн", - говорится в сообщении.
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