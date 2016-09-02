Гривня продолжает падать: опустилась на межбанке до 26,75

В пятницу, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,65/26,75 гривни/доллар. Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 5 копеек.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7950/29,9060 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4040/0,4060 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,6242 гривни/доллар. К этому часу участники рынка заключили 32 сделки на сумму 17,00 миллионов долларов.