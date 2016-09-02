Нацбанк продолжает спасать гривню: сегодня предлагает рынку купить $50 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 2 сентября, третий день подряд, после пятимесячного перерыва, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 50 миллионов долларов США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

В сообщении НБУ отмечается, что результаты аукциона будут обнародованы на сайте регулятора.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились к открытию торгов на уровне 26,60/26,70 гривни/доллар.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 31 августа провел аукцион по продаже иностранной валюты, в ходе которого продал банкам 30 миллионов долларов, или весь заявленный объем валюты. Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 55,9 миллиона долларов, а средневзвешенный курс аукциона - 26,1109 гривни/доллар.

Последний раз регулятор проводил аукцион по продаже валюты 29 марта, в ходе которого продал банкам 26,2 миллиона долларов США по средневзвешенному курсу 26,4241 гривни/доллар. После этого, в течение 5 месяцев, НБУ регулярно проводил аукционы по покупке валюты. С начала года в ходе таких аукционов регулятор пополнил золотовалютные резервы на 1,4 миллиарда долларов.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 гривень/доллар, в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.