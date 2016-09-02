Российская группа ВТБ закроет украинскую "дочку" Банка Москвы

Российская группа ВТБ в ближайшие месяцы закроет украинскую "дочку" Банка Москвы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

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"У нас есть в Украине еще актив - Банк Москвы, который попал под особые санкции. И мы для того, чтобы этот банк сохранить, хотели его докапитализировать, но руководство Украины, по-моему, даже Совет безопасности там собирался, они категорически против изменения этих санкций. Мы будем этот банк точно закрывать в ближайшие месяцы", - сказал он, передает Прайм.

Также глава банковской группы прокомментировал ситуацию с украинской «дочкой» ВТБ. По его словам, ВТБ придется продать свою украинскую "дочку" с потерями.

"В принципе перспектив развития бизнеса в Украине не вижу. Наша задача - минимизировать потери. Мы большие усилия предпринимаем для того, чтобы максимально сегодня взыскать все средства, которые мы выдали, и минимизировать возможные убытки. Сегодня продажа без дополнительных убытков невозможна. Поэтому мы занимаем такую позицию, что мы продолжаем взыскивать средства, продолжаем сокращать наши расходы там. Я думаю, что в ближайшее время продать там вряд ли удастся, как собственно и другим российским банкам", - сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос, какова ситуация с украинской "дочкой" ВТБ.

Он отметил, что дочерний банк ВТБ-Украина достаточно докапитализирован, если не наращивать бизнес, то в таком состоянии он может держаться, в отличие от (украинского) Банка Москвы.

"Ситуация подвешена, с точки зрения политических взаимоотношений с Украиной, ничего хорошего", - заявил он.

Напомним, в сентябре 2015 СНБО обнародовал перечень российских физических и юридических лиц, подпадающих под расширенные санкции. В этот перечень попал российский Банк Москвы.