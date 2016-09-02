Сегодня украинская гривня празднует свое 20-летие

Украинская гривня, введенная 2 сентября 1996 года в результате денежной реформы, сегодня празднует свое 20-летие.

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Напомним, что в 1996 году в Украине была проведена денежная реформа, которая проходила со 2 по 16 сентября, и единым законным способом платежа на территории Украины была установлена гривня. Гривня заменила собой купоно-карбованец, находившийся в обороте в Украине с января 1992 года.

Согласно информационным материалам, подготовленным Национальным банком Украины к празднованию 20-летия денежной реформы, по одной из наиболее распространенных версий слово «гривня» происходит от украинского названия металлического украшения в виде обруча или медальона на цепочке, что в давние времена носили на шее (на загривке).

НБУ отмечает, что первая серия банкнот номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 гривень образца 1992 года была изготовлена в Канаде, образца 1994 года – в Великобритании. Сейчас же банкноты печатаются на банкнотной фабрике Банкнотно-монетного двора НБУ.

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«Современная система банкнот гривни имеет около 20 защитных элементов и находится на одном уровне защиты с системами защиты ведущих валют мира, например евро», - отмечается в сообщении.

По данным НБУ, в наличном обороте сейчас находится 9 номиналов банкнот 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, больше всего в обороте банкнот номиналом 200 гривень – 548,3 млн штук, или 20% от общего количества банкнот. На одного жителя Украины приходится 65 банкнот.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 млрд грн, из которых 305,4 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,4 млрд штук).

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Справка УНИАН. За 20 лет гривня подешевела к доллару США в 15 раз – с 1,7 грн/долл. на момент введения в обращение до 25,3 грн/долл. на середину августа. В период фиксированного курса гривня резко девальвировала дважды - до 5 грн/долл. в 1999 и до 8 грн/долл. - в 2008 году. После перехода к гибкому курсообразованию, с февраля 2014 года, гривня по среднегодовому курсу обесценилась еще в 3 раза.

В пятницу, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,65/26,75 грн/долл.

Исторический минимум курса зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.

В Древней Руси гривной также называлась денежная и весовая единица, представляющая собой серебряный слиток весом около полуфунта (около 200 грамм).