СБУ "накрыла" конвертцентр, организованный сотрудниками банков с российским капиталом

Служба безопасности Украины пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях.

Читайте такжеВ Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в почти 500 миллионов

Как сообщили в пресс-центре СБУ, должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу денежных средств в наличность под видом финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» брали от 4,5 до 11 процентов.

В течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.

Проверяется причастность мошенников к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.