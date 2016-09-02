Нацбанк пытается успокоить валютные качели: сегодня продавал доллары по 26,65 гривень

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 2 сентября, продал банкам 50 млн долл., то есть весь заявленный объем валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 66,3 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона - 26,6495 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 26,62/26,69 грн/долл.