Гривня в свое 20-летие остановила падение – торги закрылись на уровне 26,69 за доллар

В пятницу, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,69 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8360/29,9140 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4060/0,4080 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,6330 грн/долл., к этому часу заключено 516 сделок на сумму 319,07 млн долл.