Вышли на финальную стадию: Минфин обещает подать проект госбюджета в Раду до 15 сентября

Министерство финансов Украины вышло на финальную стадию формирования проекта государственного бюджета на 2017 год и обещает подать документ на обсуждение в Верховную Раду не позднее 15 сентября - как того требует Бюджетный кодекс.

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Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.

«Сегодня самая критичная стадия бюджетного процесса. Мы проводим балансировку показателей, и до 15 сентября ключевая задача - подать бюджет в парламент. Мы ищем решения, которые позволят нам найти баланс, и бюджет будет подан в парламент согласно нормам Бюджетного кодекса», - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию 8,1%, уровень безработицы - 8,6%, прогнозный уровень госдолга - 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

В конце августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал приоритеты бюджетного финансирования, в числе которых - обеспечение армии и безопасности в условиях продолжающейся военной агрессии путинской России в объеме не менее 5% ВВП, развитие инфраструктуры и запуск Дорожного фонда, бюджет которого сформируют средства международных финансовых организаций и порядка 14 млрд грн от государства, запуск Фонда энергоэффективности, поддержка малых фермерских хозяйств в объеме 5,5 млрд грн, развитие торговых миссий за рубежом для продвижения украинского экспорта, а также широкая приватизация, подразумевающая продажу пакетов акций более 300 объектов, включая такие производственные гиганты, как «Турбоатом», «Электротяжмаш», Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Объединенная горно-химическая компания, Запорожский титано-магниевый комбинат.

При этом Гройсман подчеркнул, что бюджет должен быть максимально реалистичным и честным - без "надутых доходов и расходов, которые ведут к нищете и рушат макроэкономическую стабильность".