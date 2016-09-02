Министр финансов объяснил позицию министерства относительно стипендий

Министерство финансов Украины предлагает в следующем году уменьшить количество академических стипендий, которые выплачиваются студентам за успеваемость, и увеличить количество стипендий, выплачиваемых студентам из малообеспеченных семей.

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Об этом на встрече со студентами сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы предлагаем уменьшить количество людей, получающих академические стипендии, создать очень четкие понятные критерии и повысить размер стипендии. И второе – увеличить количество и сумму стипендий, которые являются социальной защитой», - сказал Данилюк.

Министр отметил, что сегодня 70% учащихся на бюджете студентов получают стипендии, которые выдаются всем, у кого средний бал выше 4. А социальные стипендии для детей-инвалидов, сирот и других льготных категорий получают менее 6% студентов.

Данилюк считает, что нужно уменьшить количество академических стипендий, выдавая их только лучшим и подняв их размер, а также расширить охват студентов социальными стипендиями, выдавая их детям из малообеспеченных семей, в частности таких, которые получают субсидии.

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Заместитель министра финансов Сергей Марченко во время встречи со студентами сообщил, что для проведения данной реформы планируется создать два отдельных стипендиальных фонда – академический и социальный.

Также он отметил, что повышение требований для получения стипендий позволит увеличить размер стипендий, поскольку Минфин не будет урезать стипендиальный фонд на следующий год, который сегодня составляет около 6 млрд грн. «Мы посчитали, что если академические стипендии будут получать лучшие 10% студентов, то их средний размер будет составлять 2,5 тыс. грн, тогда как сегодня он равен 825 грн», - сказал Марченко.

Также замминистра сообщил, что Минфин выступает за то, чтобы дать больше автономии ВУЗам в вопросе решения правил назначения стипендий. Сегодня, по его словам, в Минфине не решили какое соотношение в стипендиальном фонде будет между социальными и академическими стипендиями, но министерство настаивает на большей доле именно социальных стипендий.

Профсоюзный организатор одного из факультетов Киевского политехнического института Илья Варжанский во время встречи заявил, что стипендии у студентов отбирать нельзя, а вместо попыток провести их оптимизацию Минфину лучше найти другие статьи бюджетных расходов, которые можно урезать. «У нас некоторые непонятные для общества статьи расходов, допустим переименование улиц и населенных пунктов. Не всем понятно, почему на это деньги есть, а на стипендии их может не хватать?», - спросил Варжанский.

В ответ Данилюк сказал, что Минфин намерен оптимизировать расходы госбюджета во всех сферах. «Мы смотрим на все сферы, и только сейчас мы рассматриваем вопрос стипендий. Мы повсюду со всеми министрами ищем пути, чтобы сократить неэффективные расходы», - сказал Данилюк.

Глава профбюро одного из факультетов Киевского политехнического института Сергей Яременко сообщил, что не поддерживает предложение Минфина отказать в выплате стипендий тем, кто получает средний бал 4. «Я прошел конкурс и поступил на бюджет. Я учусь всегда на средний бал 4, на больше не могу, потому что имею такой уровень. Нам поставили такие условия – мы их выполняем, почему сейчас нужно что-то менять?», - сказал Яременко.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо о подготовке запросов в проект государственного бюджета на 2017 год и проект прогноза государственного бюджета на 2018-2019 годы. В рекомендациях, сопровождающих письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

Минфин заявил, что на следующий бюджетный год расходы на стипендии предусмотрены только для учеников и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, получающих помощь в соответствии с Законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также аспирантам и докторантам.

В Министерстве образования и науки заявили, что инициативу Минфина не поддерживают.