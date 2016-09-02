Крупные налогоплательщики с начала года заплатили в госбюджет 138 миллиардов гривень

Крупные налогоплательщики Украины в январе-августе заплатили в госбюджет 137,6 млрд грн налогов, что на 29,8% больше результата за аналогичный период прошлого года.

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Согласно сообщению Государственной фискальной службы, значительные темпа роста по сравнению с прошлым годом достигнуты по всем бюджетообразующих налогам.

«Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом удельный вес поступлений от крупных плательщиков в общем сборе по Украине существенно увеличился и составил 59% против 50% по результатам 2015 года», - отмечается в сообщении.

По данным службы, за январь - август 2016 плательщикам, которые находятся на учете в Офисе крупных плательщиков было возмещено 37,7 млрд грн, что на 11,5 млрд грн, или на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году было принято решение о создании офиса Крупных налогоплательщиков, в котором обслуживается крупный бизнес.