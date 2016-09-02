Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2663.2976 (2 сентября – 2661.5934)

100 EUR – 2981.0290 (2 сентября – 2966.6120)

10 RUR – 4.0434 (2 сентября – 4.0787)

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Как сообщал УНИАН, а пятницу, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,69 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8360/29,9140 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4060/0,4080 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,6330 грн/долл., к этому часу заключено 516 сделок на сумму 319,07 млн долл.