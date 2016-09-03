Бывший топ-менеджер "Укрпочты" подозревается в растрате более 1 миллиона гривень

Прокуратурой г. Киева сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора по технической политике УГППС "Укрпочта" по факту растраты государственных средств в особо крупных размерах при осуществлении закупок.

Читайте такжеАрестован экс-руководитель пенсионного фонда НБУ, подозреваемый в растрате 600 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что в 2014 году чиновник, действуя в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, заключил соглашение с частным обществом по поставке топливных материалов по заведомо завышенным ценам, чем нанес ущерб государственному предприятию на сумму свыше 1,1 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.