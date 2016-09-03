Гройсман заверяет, что для обесценивания гривни нет никаких рыночных оснований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что для обесценивания гривни нет никаких рыночных оснований.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в День города Винницы в субботу, 3 сентября.

По словам Гройсмана, снижение курса гривни - сезонные колебания, поэтому он прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время.

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"Ситуация абсолютно стабильная. Я думаю, что это такие сезонные колебания. Рисков для украинских граждан здесь нет, мы их не видим", - отметил премьер, комментируя недавнее снижение курса гривни.

Премьер заверил, что объективных колебаний, которые требовали бы вмешательства власти, нет.

"Я считаю, что никаких рыночных оснований для того, чтобы украинская валюта каким-то образом была обесценена сегодня нет, абсолютно", - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что в Национальном банке имеется достаточно валютных резервов.