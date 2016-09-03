Гройсман: Кабмин будет отстаивать децентрализацию в госбюджете-2017

Правительство будет отстаивать масштабную децентрализацию в государственном бюджете на 2017 год, вопреки заявлениям некоторых политиков о необходимости централизации средств.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Виннице в субботу, 3 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Мы сохраняем масштабную децентрализацию финансов - это означает, что на местах будут средства в следующем году. Мы за это будем бороться", - отметил премьер.

Гройсман заметил, что некоторые украинские "политиканы" уже говорят, "что надо больше денег консолидировать в центре, в Киеве".

"Я категорически против", - подчеркнул премьер.

"Города, села, поселки, районы, области должны получать средства напрямую - не от комитетов парламента, не от министерств, а напрямую: заработали гривню в бюджет - сразу же распределили. Поэтому децентрализация, хочу сказать, всем городам, селам, поселкам, районам, областям будет сохранена", - подчеркнул Гройсман.