Доходы бюджета России продолжат снижать и в 2019 году достигнут 20-летнего минимума

Доходы федерального бюджета России в отношении к ВВП продолжат сокращаться все три ближайших года и в 2019 г. снизятся до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект бюджета 2017–2019 гг.

Меньше показатель был только в 1999 г. (12,8% ВВП).

Нефтегазовые доходы продолжат сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП, следует из прогноза структуры доходов бюджета. Ненефтегазовые - увеличиваются в номинальном выражении, но темп их роста также отстает от темпа номинального ВВП.

Читайте такжеПравительство России ухудшило прогноз падения ВВП страны на ближайшие три годаДоля доходов, перераспределяемых через федеральный бюджет, за предыдущие 10 лет составляла в среднем 20% ВВП; в ближайшие три года она снизится почти на треть до 13,7% ВВП из-за сокращающихся нефтегазовых доходов. Если в 2006 г. они приносили бюджету более 10% ВВП доходов, то в 2016 г. будет менее 6%, а в 2018–2019 гг. – менее 5%. Ненефтегазовые же доходы не компенсируют это падение.

Расчеты на 2017–2019 гг. сделаны исходя из базового варианта обновленного прогноза Минэкономразвития, в котором цена нефти остается на уровне $40/барр. все три ближайших года. Исходя именно из $40, правительство будет формировать бюджет на 2017–2019 гг., заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Это разумно, считает помощник президента Андрей Белоусов. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что бюджет-2017 будет основан на цене нефти в $40, потому что к его формированию надо подходить консервативно.

По расчетам Минфина, повышение цены нефти на каждый $1 с уровня $40/барр. принесет бюджету дополнительно от 87 млрд руб. (1 доллар - 64 руб.), если вместе с ростом цены нефти будет укрепляться рубль, до 144 млрд руб., если курс рубля меняться не будет. Требуемый масштаб консолидации в 2017 г. – 710 млрд руб. (из 3,5 трлн за три года), и, таким образом, «лишние» $10/барр. в 2017 г. могут полностью решить этот вопрос. Были идеи заложить выше цену нефти и другой курс рубля, но пока отказались, сказал федеральный чиновник: «Договорились, что в бюджет ляжет $40 на трехлетку».