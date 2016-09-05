Греция в сентябре может остаться без транша ЕС из-за задержек с реформами - СМИ

Евросоюз не осуществит в сентябре запланированный перевод Греции финансовой помощи из-за задержек с проведением реформ, пишет Handelsblatt со ссылкой на дипломатов ЕС, передает Прайм.

Евросоюз ранее согласовал программу финансовой помощи Греции, предусматривающую до 86 миллиардов евро кредитов. Согласно ее условиям, Греция должна достичь цели по мерам экономии на 5,4 миллиарда евро и добиться первичного профицита в 3,5% ВВП к 2018 году.

В мае ЕС одобрил транш в 10,3 миллиарда евро. Часть этой суммы, 7,5 миллиардов уже предоставлена Греции. Оставшиеся средства планировалось предоставить осенью 2016 года.

Афины к настоящему моменту выполнили две реформы из 15, которые указаны в качестве условий для получения финансовой помощи, пишет издание. Кроме того, страна медленно выполняет план по приватизации госимущества.

По информации Handelsblatt, на предстоящей встрече в Братиславе представители ЕС ограничатся рассмотрением отчета о прогрессе Греции в выполнении соглашений.