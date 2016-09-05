НБУ: гривня после пяти месяцев укрепления в августе упала к доллару на 2,6%

Волатильность обменного курса гривни в августе умеренно выросла после пяти месяцев ревальвационного тренда, и обменный курс гривни к доллару США по состоянию на 29 августа по сравнению с началом месяца девальвировал на 2,6%.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины, в результате показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-августе, составил 6%.

По оценкам НБУ, девальвационное давление на гривню усилилось главным образом из-за обострения ситуации в Крыму и на востоке страны, а также сезонного роста спроса на валютную наличность.

Также, как отметил регулятор, психологическое давление на валютный рынок оказала отсрочка получения Украиной официального внешнего финансирования.

Как сообщал УНИАН, обменный курс гривни к доллару США в июле укрепился на 0,2%, в январе-июле - снизился на 3,3%.

Исторический минимум курса национальной валюты Украины по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.