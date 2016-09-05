"Таможенная сотня": Гройсман запустил мобильные группы для борьбы с контрабандой (фото, видео)

Кабинет министров Украины в рамках реформы работы Таможенной службы запустил работу первых межведомственных групп, задачей которых станет борьба с контрабандой на границе и нарушениями таможенного законодательства.

Читайте такжеКогда "черная сотня" Гройсмана даст бой контрабанде

Представление групп провел премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы запускаем в работу первую часть наших мобильных групп. Их отобрали как лучших из лучших. Нам нужен результат. Эти люди имеют доступ на любую таможню, - сказал Гройсман.

Он уточнил, что задача мобильных групп выявлять контрабанду и товары, которые прошли ненадлежащее оформление. «Я бы хотел, чтобы те, кто привозит товары в Украину или вывозит из Украины, получали максимальный сервис. Но тот, кто хочет ввезти в Украину контрабанду, серый импорт, то, что не растаможено или растаможено по заниженной стоимости, - должен быть наказан», - сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что уровень контрабанды и серого импорта уничтожает национального производителя и национальную экономику. Преодоление этих явлений позволяет увеличивать поступления в бюджет и повышать социальные расходы.

«В августе у нас увеличение поступлений от таможни почти на 2 млрд грн. Это говорит о том, что мы идем правильным путем. Но надо продолжать создавать качественную систему. Чтобы честный бизнес ощущал улучшения», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по расчетам правительства, преодоление коррупции на таможне и контрабанды позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет на 50 млрд грн в год . В этой связи реформа работы таможни была объявлена одним из приоритетов работы экономического и силового блока правительства.

В июле-августе Кабинет министров принял решение создать несколько структур, работа которых будет направлена на борьбу с коррупцией и контрабандой. Одним из таких органов стала межрегиональная таможня Государственной фискальной службы с дополнительными полномочиями, Межведомственный центр по преодолению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и 20 межведомственных групп по противодействию и выявлению нарушений законодательства на таможне.

В состав межведомственных групп вошли представители МВД, Нацполиции, Госпогранслужбы и ГФС.