Гройсман не видит оснований для урезания бюджета

Правительство не видит оснований для секвестра государственного бюджета на 2016 год, поскольку страна располагает достаточным ресурсом для выполнения социальных обязательств.

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Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе представления работы Межведомственного целевого центра по преодолению и выявлению нарушений законодательства по вопросам таможенного дела.

«Хочу сказать одно: страна требует ответственной политики. Когда я слышу заявления политических деятелей о том, что кто-то не получает субсидии или будет проведен секвестр, или все пропало, потому что ситуация ухудшается, я могу сказать одно: такие заявления абсолютно безответственны. Сегодня оснований говорить о том, что будет проведен секвестр - нет. Будут вопросы - Министерство финансов выйдет и скажет, что планирует одно или другое и почему. Но сейчас говорить о секвестре не к месту. Мы даже не обсуждаем это в правительстве», - сказал Гройсман.

Справка УНИАН. Секвестр бюджета представляет собой сокращение расходных статей бюджета в связи с невыполнением доходной части. Секвестр оформляется решением Верховной Рады по представлению правительства.

По информации НБУ, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 15,392 млрд грн. Доходы сводного бюджета за 7 месяцев, без учета межбюджетных трансфертов, составили 389,066 млрд грн, расходы – 410,561 млрд грн.

Согласно приведенным данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле составил 49,945 млрд грн, что в 22 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 2,268 млрд грн. Доходы гобюджета за 7 месяцев составили 301,300 млрд грн, расходы – 349,996 млрд грн.