Нацбанк пытается успокоить валютные качели: сегодня снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины сегодня, 5 сентября, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

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Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 26,62/26,69 грн/долл.

Данные НБУ о средневзвешенном курсе гривни на межбанке к этому часу пока отсутствуют.