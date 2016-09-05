Министр финансов о кредите МВФ: ожидаем положительного решения в ближайшее время

Украина рассчитывает на положительное решение ключевого кредитора страны Международного валютного фонда о выделении Киеву очередного кредитного транша в ближайшее время, сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

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«Дата (заседания Совета директоров - УНИАН) есть, но мы хотели бы, чтобы ее озвучил все-таки МВФ, - сказал Данилюк. - Все решения принимает Совет директоров, но я надеюсь, что решение будет положительным. У нас есть полное понимание того, что делать, какую политику реализовывать. Мы настроены на дальнейшее сотрудничество».

При этом отвечая на уточняющий вопрос: отвечает ли действительности сообщение о том, что заседание Совета директоров МВФ по Украине запланировано на 15 сентября, Данилюк сказал: «Видите, вы и так знаете, но все-таки предоставим это решение Совету директоров».

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

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Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. На начало 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с Фондом были возобновлены лишь в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Летом стороны вернулись ко второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверению украинских властей, согласовали все спорные моменты по меморандуму, включающему оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля состоится заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.

В конце августа министр финансов Украины Александр Данилюк сказал в интервью Reuters, что Украина «очень близка» к получению третьего кредитного транша от МВФ. При этом он отметил, что страна не испытывает острой необходимости непосредственно в деньгах МВФ, но именно кредит от МВФ позволит Киеву получить 1 млрд долл. под гарантии правительства США, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Европейской Союза, а также кредит Всемирного банка в объеме 500 млн долл. на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Позднее глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подчеркнул, что стороны максимально сблизили позиции, и заседание Совета директоров по Украине состоится во второй половине сентября.