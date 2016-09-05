В Украине продолжает дорожать валюта: евро перевалило за психологическую отметку в 30 гривень

В понедельник, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,78/26,88 грн/долл.

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Таким образом, национальная валюта по сравнению с уровнем открытия торгов снизилась на 19 копеек.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,93/30,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4160 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7455 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 18 сделок на сумму 5,72 млн долл.