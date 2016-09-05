Нацбанк сегодня продал $30 миллионов по курсу 26,79 за доллар

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 5 сентября, продал банкам 30 миллионов долларов, то есть весь заявленный объем валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 57,8 миллиона долларов, а средневзвешенный курс аукциона - 26,7994 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,60/26,75 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,7906 гривни/доллар, участники рынка заключили 110 сделок на сумму 21,13 миллиона долларов.