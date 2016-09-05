НБУ назвал причины роста дефицита госбюджета

Рост дефицита государственного бюджета Украины до 14,9 млрд грн в июле и 49,9 млрд грн за семь месяцев текущего года обусловлен неперечислением в казну прибыли Национального банка и приростом возмещения налога на добавленную стоимость при одновременном росте расходов по ключевым социальным направлениям.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины, в июле доходы госбюджета сократились в годовом выражении на 17,5%, в том числе существенно снизились неналоговые поступления, включая перечисления от НБУ.

В обзоре также отмечается, что в июле впервые в текущем году зафиксировано незначительное снижение налоговых поступлений - на 0,3% в годовом выражении - после компенсации низкого возмещения НДС в июне.

Помимо этого, снизились поступления налога на прибыль предприятий в связи с изменением подходов к администрированию.

Одновременно выросли расходы по ключевым социальным направлениям, включая расходы на оплату труда и на социальное обеспечение после увеличения объемов субсидий населению для оплаты услуг ЖКХ в результате повышения тарифов.

Нацбанк отметил, что основным источником финансирования бюджетного дефицита оставались выпуски облигаций внутреннего госзайма, от размещения которых правительство получило 3,5 млрд грн и 98 млн долл. США в июле, или 25,3 млрд грн и почти 2 млрд долл. США - с начала года.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 15,392 млрд грн.

Дефицит госбюджета Украины за этот период составил 49,945 млрд грн, что в 22 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 2,268 млрд грн.