Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации "Дельта Банка"

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность и законность принятого Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка".

Как сообщается на сайте НБУ, физическое лицо-клиент банка обратилось в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным и отменить решение НБУ о ликвидации банка, а также отменить соответствующее решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале процедуры ликвидации этого банка.

Окружной суд отказал физлицу в удовлетворении иска, однако клиент обратился в апелляционную инстанцию. Рассмотрев материалы дела, Киевский апелляционный административный суд решил оставить жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменений.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.