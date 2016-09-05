Международные резервы Украины превысили $14,1 миллиарда

Международные резервы Украины в августе 2016 года, по предварительным данным, выросли на 0,15%, или на 21 миллион долларов - до 14,103 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем резервов растет четвертый месяц подряд, и за последние 12 месяцев резервы выросли на 12%.

При этом НБУ отметил, что эти поступления компенсированы рядом факторов.

Во-первых, в августе после длительного периода покупки иностранной валюты Национальный банк провел лишь один аукцион по покупке иностранной валюты ввиду отсутствия ее избыточного предложения и возобновил проведение аукционов по ее продаже с целью сглаживания избыточной волатильности курса гривни в последние недели месяца. Как следствие, чистая продажа валюты Национальным банком за прошлый месяц составила 13,4 миллиона долларов США.

Во-вторых, 305,8 миллиона долларов США направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. В-третьих, в августе правительство и Национальный банк оплатили обслуживание долга перед Международным валютным фондом 54,0 миллиона долларов.

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"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Национального банка Украины в июне 2016 года выросли на 3,3%, или на 445 миллионов долларов - до 13,982 миллиарда долларов.

В конце июля Национальный банк сообщил об ухудшении прогноза роста резервов Украины на конец 2016 года до 17,2 миллиарда долларов с 18,7 миллиарда долларов в связи с задержкой траншей от Международного валютного фонда.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.