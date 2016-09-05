У Гонтаревой признали, что не могут спасти падающую гривню без помощи МВФ

Национальный банк Украины считает актуальным текущий прогноз по инфляции на уровне 12% на конец текущего года и 8% на конец следующего года, несмотря на текущую волатильность на валютном рынке.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, переданном УНИАН.

Как отмечается в комментарии, обеспечить такой уровень инфляции позволят несколько положительных для валютного рынка факторов, включая увеличение поступлений экспортной выручки благодаря росту цен на сталь и железную руду, а также от продажи нового урожая.

"Важным фактором для ослабления колебаний курса станет возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это и обеспечит рост международных резервов, и ослабит психологическое давление на курс гривни", - отметил Чурий.

В то же время, как отмечается в комментарии, на состояние валютного рынка в ближайшее время могут повлиять несколько краткосрочных факторов. Во-первых, на этой неделе рабочий день в Украине 5 сентября совпадает с праздничным выходным днем в США, в связи с чем поступления валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращаются и наблюдается избыточный спрос на валюту. Во-вторых, в начале сентября, в соответствии с разработанным графиком, временно вырос спрос на валюту для репатриации дивидендов.

"Эти факторы будут иметь непродолжительное воздействие и не приведут к волатильности гривни, несовместимой с достижением инфляционных целей. Национальный банк Украины намерен и в дальнейшем проводить при необходимости валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни оказывает существенное влияние на уровень инфляции", - подчеркивается в комментарии.

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Также Чурий напомнил, что в августе регулятор возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, в том числе с 31 августа провел 4 аукциона, в ходе которых продал 140 млн долл. США.

"Национальный банк имеет все возможности для дальнейшего сглаживания колебаний благодаря наращиванию международных резервов в течение последних пяти месяцев до уровня 14,1 миллиарда долларов США", - отметил Чурий.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 гривни/доллар, после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 гривни/доллар.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 гривни/доллар, в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают снижаться, установившись к 16:00 на уровне 26,80/26,86 гривни/доллар, что на 17 копеек ниже уровня открытия торгов.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,7903 гривни/доллар, участники рынка заключили 402 сделки на сумму 219,84 миллиона долларов.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.