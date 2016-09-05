Госдолг Украины в июле снизился до $67 миллиардов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июля 2016 года составила 66,995 миллиарда долларов, что на 0,2%, или на 125,8 миллиона долларов, меньше показателя на начало месяца.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец июля составила 1,661 триллиона гривень, что на 0,4%, или на 6,892 миллиарда гривень, меньше показателя на начало месяца.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-июле, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах выросла на 2,3%, или на 1,490 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте – на 5,7%, или на 89,181 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июня 2016 года составила 67,116 миллиарда долларов, что на 2,5%, или на 1,610 миллиарда долларов, больше показателя на начало текущего года.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец июня составила 1,668 триллиона гривень, что на 6,1%, или на 95,952 миллиарда гривень, выше показателя на начало года.