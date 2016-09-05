Нацбанк продолжает опускать официальную гривню: 26,78 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2678,7052 (5 сентября – 2663,2976)

100 EUR – 2988,3635 (5 сентября – 2981,0290)

10 RUR – 4,1361 (5 сентября – 4,0434)

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,80/26,86 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8660/29,9330 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4140 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7871 гривни/доллар, к этому часу заключено 459 сделок на сумму 300,97 миллиона долларов.