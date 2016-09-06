Апелляционный суд оставил под стражей экс-главу правления банка "Михайловский"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, сторона защиты, которая подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда, настаивала на смягчении меры пресечения и уменьшении размера залога.

Однако суд, заслушав доводы прокурора и защитников, в удовлетворении апелляционной жалобы отказал, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

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Как сообщалось, прокуратурой Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО «Банк Михайловский» по факту хищения 870 млн грн банковских средств и доведения банка до неплатежеспособности. Экс-чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце августа полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого в хищении средств вкладчиков банка «Михайловский» - бывшего директора ООО «Инвестиционно-расчетный центр». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 137,8 млн грн.

По данным прокуратуры, экс-директор ООО подозревается в пособничестве бывшим руководителям ПАО «Банк «Михайловский» в хищении свыше 1,4 млрд грн средств финансового учреждения и вкладчиков.

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Справка УНИАН. Национальный банк Украины 23 мая 2016 года сообщил о решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных сомнительных операций с депозитами физических лиц. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

По информации НБУ, 20 мая председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко сообщил, что оставил должность, и в тот же день банк заявил, что по техническим причинам не работает система «операционный день банка». Получив доступ к системе банка поздно вечером 20 мая, куратор НБУ увидел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц с финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1,6 до 2,6 млрд грн.