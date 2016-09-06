В России из-за обнищания населения просрочка по автокредитам достигла $1,3 миллиарда

Падение доходов россиян спровоцировало проблемы с обслуживанием автокредитов, пишут "Известия".

На сегодня каждый десятый автокредит является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Но отбирать кредитные машины банки не спешат, предпочитая передавать автодолги коллекторам. Причем долги эти сильно «помолодели» в последнее время.

Читайте такжеРоссияне погрязли в долгах: просрочка по кредитным картам растет рекордными темпамиСогласно исследованию компании «Секвойя кредит консолидейшн», на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей (1 доллар - 64 руб.). С начала года показатель увеличился на 20%. Из 1,4 млн выданных гражданам автокредитов 10% являются проблемными, на аналогичную дату прошлого года показатель был равен 7%. Всего, по словам президента «Секвойи» Елены Докучаевой, просрочено 200 тыс. автокредитов из 1,4 млн действующих, и эта цифра учитывает все ссуды с задержками платежей на срок от одного дня.

Как поясняет президент «Секвойи», основная причина происходящего - падение реальных доходов россиян (на 4,4% с начала года, по данным Росстата), а также сохраняющийся высокий уровень закредитованности (в 2016 году на одного заемщика приходится 1,8 кредита, в прошлом году - 1,7). Ставки по автокредитам остаются высокими - особенно в сравнении со стоимостью автоссуд за рубежом. Ставки по автокредитам в США не превышают 4% годовых, в Германии - 5,5%, во Франции ставки по ссудам на авто составляют 5–7%, в России - 7–26% годовых.