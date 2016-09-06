Нацбанк сегодня запустил онлайн-систему для заказа памятных монет

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня, 6 сентября, внедрил в тестовом режиме автоматизированную систему «Оnline заказ» для заказа памятных монет физическими лицами.

Как сообщается на сайте регулятора, использование системы упростит приобретение памятных монет нумизматами и позволит гарантированно получить их. Данный ресурс также позволит эффективнее осуществлять распределение монет по регионам Украины и пополнять нумизматам собственные коллекции.

Читайте такжеГройсман заверяет, что для обесценивания гривни нет никаких рыночных основанийНацбанк начинает прием онлайн-заказов с памятной монеты «Украина начинается с тебя» номиналом 5 гривен из нейзильбера, которая вводится в обращение с 12 октября 2016 года. В дальнейшем регулятор намерен принимать онлайн-заказы на все памятные монеты, вводимые в обращение в соответствии с планом выпуска памятных и инвестиционных монет, сувенирной продукции, при этом по каждой монете будет предусмотрено определенное количество возможных онлайн-заказов.

В сообщении также отмечается, что физлицо сможет заказать монеты, заполнив регистрационную форму на сайте, после чего на электронную почту придет номер заказа, что свидетельствует о принятии этого заказа к исполнению. Покупка монеты будет происходить в определенном в заказе региональном подразделении НБУ в течение месяца с даты выпуска монеты в обращение или с даты получения этой монеты соответствующим подразделением.

В то же время, Нацбанк оставил за собой право отказать в исполнении заказа в случае, если обязательные данные, введенные физлицом, являются неполными, неточными или содержат ошибки.

Также сообщается, что пилотный проект «Оnline заказ» будет проходить тестирование около двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе-июне 2016 года реализовал 423 тысячи памятных монет на общую сумму 86,6 млн грн, в том числе 382 тыс. монет - из нейзильбера, 36 тыс. штук - серебряных и около 5 тыс. штук – золотых.

По информации НБУ, популярностью пользуются тематические серии «Духовные сокровища Украины», «Выдающиеся личности Украины», «Памятники архитектуры Украины», «Спорт», «Восточный календарь», «Детский зодиак», «Флора и фауна», «Украинское наследие».

Одновременно Национальный банк в первом полугодии ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 - из нейзильбера. Общий тираж этих памятных монет достиг более 396 тыс. шт.