Приоритетом бюджета-2017 должно стать обеспечение обороноспособности Украины – Парубий

Основной задачей бюджета на 2017 год должно стать обеспечение обороноспособности Украины и социальная защита граждан.

Об этом во время открытия пятой сессии Верховной Рады заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"В бюджете 2017 мы должны использовать все возможности для социальной защиты украинцев, но также мы должны помнить, что приоритетным для бюджета должен стать вопрос обеспечения обороны воюющей страны", - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, наибольший приоритет бюджета на следующий год - финансирование армии и безопасности в размере не менее 5% ВВП.

Второй по важности приоритет - развитие дорог и инфраструктуры. По расчетам правительства, объем финансирования Дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 миллиардов гривень без учета средств международных финансовых организаций.

Также Гройсман заявлял, что отдельное внимание правительство уделит поддержке фермерских хозяйств, выделив на эти цели не менее 5,5 миллиарда гривень.