Рада должна принять как первоочередной закон о спецконфискации активов Януковича и его окружения - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду рассмотреть в числе приоритетных проект закона о специальной конфискации активов окружения экс-президента Януковича и передаче конфискованных средств в бюджет для дальнейшего финансирования нужд государства, в первую очередь обороны и безопасности.

Об этом Порошенко сказал в ходе традиционного обращения к Верховной Раде.

"Камнем преткновения, к сожалению, стал закон о спецконфискации, который является важным источником финансирования оборонного заказа в текущем году. Это наш с вами долг перед государством, и я в который раз призываю вас проголосовать закон в такой редакции, которая снимает все ваши страхи", - сказал Порошенко.

Президент призвал депутатов внести в законопроект те изменения, которые перламентарии считают нужными, чтобы все-таки принять закон, который направлен на обеспечение финансирования государственного оборонного заказа и других статей оборонных расходов страны.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 июля 2016 года не включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей взыскания в доход государства необоснованных активов и активов, владелец которых не установлен (№4890).

За включение в повестку дня сессии и принятие решения по этому законопроекту проголосовали только 172 народных депутатов (при необходимых 226) из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, в Гражданском кодексе Украины устанавливается, что право собственности прекращается в случае взыскания необоснованных активов в доход государства. Определяется, что лицо может быть лишено права собственности на необоснованные активы путем их взыскания в доход государства по решению суда.

По мнению министра финансов Александра Данилюка, конфискация в государственный бюджет арестованных средств режима Януковича в 2016 году не выглядит реалистичной. По словам Данилюка, подобная ситуация негативно влияет на бюджетный процесс в Украине.