Порошенко озвучил задачи Кабмина: переход от политики затягивания поясов к росту доходов украинцев

Президент Украины Петр Порошенко призвал правительство постепенно менять акценты в экономической политике и переходить от стратегии макроэкономической стабильности к стратегии экономического роста.

Об этом он сказал в ходе обращения к Верховной Раде.

Президент подчеркнул, что ориентиром работы Кабинета министров должен стать рост доходов и благосостояния населения.

"Кабинет министров на фоне достигнутой макроэкономической стабилизации и восстановления экономического роста должен от политики выживания перейти к стратегии развития и от макроэкономического оздоровления - к экономическому росту, от затягивания поясов – к стабилизации бюджетов домохозяйств и постепенному росту доходов украинцев", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен разработать непопулистский механизм повышения заработных плат и пенсий, отвечающий возможностям экономики.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, задача правительства - реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату. Также он отметил, что и пенсионная система требует сегодня изменений.

По мнению Гройсмана, труд украинцев является недооцененным, в связи с чем государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат.