Порошенко признал, что Украина не может себе позволить выделить на оборонку более 3% ВВП

Украина не может себе позволить выделять более 3% ВВП на финансирование нужд армии и усиление обороноспособности страны.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе традиционного обращения к Верховной Раде.

"Почти 3% ВВП на оборону - это много по сравнению с почти 1%, с которым пренебрегали правительства еще в середине нулевых годов. Но этого мало для страны, которая находится в состоянии войны. Больше, к сожалению, и это правда, мы себе позволить не можем. Военная нагрузка на бюджетно-социальную сферу уже и так критически большая", - сказал президент, добавив: "Армия все еще нуждается в гражданской поддержке и государство благодарно каждому, чья инициатива усиливает обороноспособность страны".

Он также добавил, что агрессор, против которого украинские военные ежедневно держат оборону на Донбассе, по всем видам ресурсов значительно превышает потенциал украинской армии.

"Не в разы, а на порядки превышает. И ничего с этим нельзя сделать", - отметил он.

Порошенко также сообщил, что в 2016 году Министерство обороны может принять на вооружение более двадцати видов нового оружия.

"В прошлом году было принято на вооружение около двух десятков новых видов оружия. Я думаю, что в этом году Минобороны примет еще более 20. Я подчеркиваю - мы только в начале процесса военно-технической модернизации Вооруженных сил Украины", - сказал президент.

Он также напомнил, что в прошлом году Украина экспортировала оружия на более 1,3 миллиарда долларов, а в текущем году пакет экспортных контрактов уже подписан на более 1 миллиарда долларов.

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"Для освоения технологий и развития промышленной базы, для производства современного вооружения также, как и для получения дополнительного финансового ресурса, мы экспортируем товары военного назначения в более 60 стран... Но я подчеркиваю, экспортируется не то оружие, которое стоит на вооружении украинской армии, а те новые виды, которые производятся предприятиями отечественного ОПК и которые не входят в гособоронзаказ. Никакой экспорт не ослабляет оборону страны", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 миллиардов гривень. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 миллиарда гривень и 40,8 миллиарда гривень соответственно.