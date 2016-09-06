Порошенко обещает ветировать госбюджет-2017 в случае отсутствия средств на стипендии и обучение в магистратуре
Президент подчеркнул, что научный потенциал Украины сохранен и должен развиваться.
Президент Украины Петр Порошенко обещает заветировать закон о государственном бюджете в случае, если в нем не будет достаточного объема финансирования сферы образования, включая финансирование стипендий и обучения студентов в магистратуре.
Об этом Порошенко сказал в ходе традиционного обращения к Верховной Раде.
Порошенко подчеркнул, что научный потенциал Украины сохранен и должен развиваться.
"Я не пропущу бюджет на следующий год, в котором будет отмена стипендий, отмена государственного финансирования учебы в магистратуре и другие эксперименты", - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает в следующем году уменьшить количество академических стипендий, которые выплачиваются студентам за успеваемость, и увеличить количество стипендий, выплачиваемых студентам из малообеспеченных семей.
Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что сегодня 70% учащихся на бюджете студентов получают стипендии, которые выдаются всем, у кого средний бал выше 4.0. А социальные стипендии для детей-инвалидов, сирот и других льготных категорий получают менее 6% студентов.
По подсчетам Минфина, если академические стипендии будут получать лишь лучшие 10% студентов, то их средний размер будет составлять 2,5 тысячи гривень, тогда как сегодня он равен 825 гривням.