Рост экономики Украины в январе-июле составил 0,7% - Минэкономразвития

Рост экономики Украины в январе-июле текущего года сохранил положительную динамику и составил 0,7%, при этом до конца года тенденция будет продолжена и рост составит порядка 1%.

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Об этом говорится в прогнозе Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте министерства.

«По расчетам Минэкономразвития, рост ВВП по итогам января-июля составил 0,7%. Вместе с тем, до конца 2016 года мы ожидаем (роста - УНИАН) 1%, плюс-минус 0,2%», - говорится в прогнозе.

В Минэкономразвития также подчеркнули, что в январе-июле имел место спад темпов роста промышленного производства. Так, если в январе-июне индекс промпроизводства составлял 2%, то в январе-июле он сократился до 1,7%. При этом ожидания в отношении показателей промпроизводства по итогам года остаются сдержанными, поскольку, по расчетам Минэкономразвития, на них влияют сразу несколько факторов. В их числе - сохранение торговых ограничений со стороны России, падение мировых цен на ключевые товары украинского экспорта, обострение ситуации на востоке Украины, усиление инфляции и девальвации национальной валюты. Положительное влияние на промпроизводство окажут снижение налогового давления, поддержка приватизации, восстановление сотрудничества с ключевыми кредиторами и дальнейшая дерегуляция экономики.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.