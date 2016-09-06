Нацбанк для спасения гривни продал еще более $40 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 6 сентября, продал банкам 40,7 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 45,5 миллиона долларов, а средневзвешенный курс аукциона - 26,8202 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,60/26,75 гривни/доллар.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8717 гривни/доллар, участники рынка заключили 210 сделок на сумму 73,93 миллиона долларов.

Отмечается, что сегодня Национальный банк Украины был намерен провести валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 50 миллионов долларов США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.