Украинский экспорт в Россию сократился в 5 раз, альтернативой стал рынок ЕС - Порошенко

Объемы украинского экспорта в Россию за последние годы сократились в 5 раз и на текущий момент составляют только 9% от общего объема экспорта Украины.

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Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в парламенте.

При этом он подчеркнул, что альтернативой российскому рынку стал рынок Европейского Союза. «Доля ЕС в общем объеме экспорта выросла до 39,2%», - сказал глава государства.

«Россия осуществляет, безусловно, и экономическую агрессию против нашего государства. В начале десятилетия почти треть украинского экспорта шла на российский рынок. Атака Кремля началась еще до Майдана, и были внедрены ограничения, которые привели к падению украинского экспорта в 2013 году в Российскую Федерацию на 15%», - сказал президент.

Он также добавил, что в 2015 году экспорт в РФ упал еще на 50% по сравнению с 2014 годом, а по результатам первого полугодия 2016 года он снизился еще на 34%. В целом за последние годы, по словам президента, доля экспорта в Россию упала в 5 раз. «Доля России в украинском экспорте составляет теперь лишь 9% с тенденцией к последующему падению», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.