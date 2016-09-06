НБУ расширил перечень оснований для отказа банкам в выдаче валютных лицензий

Национальный банк Украины расширил перечень оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве валютных лицензий.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины №380 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Так, согласно постановлению, регулятор имеет право отказать банковскому учреждению в предоставлении генеральной лицензии в случае применения к банку мер воздействия или штрафных санкций при рассмотрении ходатайства банка о предоставлении генеральной лицензии, признания Национальным банком структуры собственности банка непрозрачной, признания банка проблемным.

Вместе с тем, Нацбанк с 12 сентября разрешил банкам переоформлять валютные лицензии без указания в них информации о своем местонахождении, а также отменил требование относительно получения новой генеральной лицензии в случае смены местонахождения банка или небанковского финансового учреждения.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 26 грн/долл., после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни предстоящей осенью, допуская девальвацию до 27 грн/долл., в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.