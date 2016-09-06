Украинцы в августе продали в 2,3 раза больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в августе составила 131,9 миллиона долларов, что в 2,5 раза ниже показателя чистой продажи за предыдущий месяц.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в августе банки продали наличную валюту населению на 105 миллионов долларов, купили – на 236,9 миллиона долларов.

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Согласно приведенным данным, чистая продажа наличной валюты населением с начала года составила 2,023 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в июле составила 326,4 миллиона долларов, в январе-июле – 1,891 миллиарда долларов.

Чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 миллиарда долларов.