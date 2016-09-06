Нацбанк впервые с апреля продал валюты больше, чем купил

Национальный банк Украины в августе продал валюты на межбанковском рынке на 13,4 миллиона долларов больше, чем купил, при этом предыдущие 4 месяца – апрель-июль – покупка валюты регулятором превышала ее продажу.

Как сообщается на сайте НБУ, в августе он продал валюты на 30 миллионов долларов, купил – на 16,6 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-август, чистая покупка валюты регулятором на межбанке составила 1,447 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле купил на межбанковском валютном рынке 257,8 миллиона долларов, в то время как продажа валюты регулятором не проводилась.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижается на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 гривни/доллар, после того как два месяца находилась в пределах 24,7-24,9 гривни/доллар.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни этой осенью, допуская девальвацию до 27 гривень/доллар, в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.