С начала года поступления в местные бюджеты выросли на 50%

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-август текущего года, без учета трансфертов, составили 92,3 млрд грн, что на 49,6%, или на 30,6 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинской власти).

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 8 месяцев составили 88,4% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября местные бюджеты получили 120,7 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 98,3% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 млрд грн.