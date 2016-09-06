Кубив: финансирование обороны в 2017 году составит порядка 120 миллиардов
Ранее Порошенко заявил, что Украина не может себе позволить выделять более 3% ВВП на финансирование нужд армии и усиление обороноспособности страны.
Общий объем ассигнований на программы обороны и безопасности страны, который закладывается в проект государственного бюджета на 2017 год, составит порядка 120 млрд грн, или 5% ВВП, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
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«Мы говорим о 5%. Если в прошлом году мы говорили о 113 млрд грн, то в этом году это 120 млрд грн», - сказал Кубив.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко в ходе традиционного обращения к Верховной Раде заявил, что Украина не может себе позволить выделять более 3% ВВП на финансирование нужд армии и усиление обороноспособности страны.
Справка УНИАН. Согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 миллиардов гривень. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 миллиарда гривень и 40,8 миллиарда гривень соответственно.