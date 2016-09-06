Госфинмониторинг: Янукович и его окружение разворовали почти 200 миллиардов гривень

Государственная служба финансового мониторинга Украины с марта 2014 по август 2016 года в ходе расследования фактов отмывания средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами подготовила и направила в правоохранительные органы 461 материал.

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Как сообщается на сайте службы, по этим материалам сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 199,4 млрд грн.

Также сообщается, что Госфинмониторинг за время проведения расследований заблокировал на счетах физических и юридических лиц, связанных с Януковичем, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США.

Кроме того, за этот период служба получила сообщения финансовых разведок других стран о замораживании активов высокопоставленных должностных лиц Украины на общую сумму 107,2 млн долл. США, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года.

Бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако эти средства не возвращены до сих пор.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего ежегодного послания 6 сентября призвал Верховную Раду рассмотреть в числе приоритетных проект закона о специальной конфискации активов окружения экс-президента Януковича и передаче конфискованных средств в бюджет для дальнейшего финансирования нужд государства, в первую очередь обороны и безопасности.