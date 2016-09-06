Экономическая агрессия России обошлась Украине в $15 миллиардов – Порошенко

Потеря российского рынка, долгое время служившего ключевым для украинских товаров, обошлась Украине как минимум в 15 млрд долл., говорится в ежегодном послании президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде.

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«Агрессивное закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком. Оно обошлось нам, по некоторым подсчетам, минимум в 15 млрд долл. Мы потеряли десятки, если не тысячи рабочих мест. И эта экономическая агрессия - одна из главных причин резкого падения уровня жизни», - говорится в обращении.

Ранее Порошенко подчеркивал, что объемы украинского экспорта в Россию за последние годы сократились в 5 раз и на текущий момент составляют только 9% от общего объема экспорта Украины. Альтернативой российскому рынку стал рынок Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. С 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продление продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.