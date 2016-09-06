Российская "нефтяная заначка" за август сократилась более чем на $9 миллиардов

Почти 600 миллиардов рублей (9,26 миллиарда долларов) потеряли в августе Резервный фонд России и Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Прайм со ссылкой на Министерство финансов РФ.

"Резервный фонд, как отмечает Минфин, сократился на 18,4% и составил 32,2 миллиарда долларов, потеряв тем самым 7,25 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение Резервного фонда в процентном выражении за последние полтора года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на финансирование дефицита федерального бюджета из Резервного фонда было потрачено 6,02 миллиарда долларов, и это уже третье заимствование средств фонда для покрытия дефицита бюджета. 1,23 миллиарда долларов было потеряно из-за отрицательной переоценки валютных счетов.

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Всего на финансирование бюджетного дефицита из Резервного фонда за 8 месяцев 2016 года было выделено 18,06 миллиарда долларов.

"Деньги ФНБ в августе не тратились, но объем фонда за месяц сократился на 2 миллиарда долларов (2,5%) и составил 72,8 миллиона долларов. Всего за первые восемь месяцев текущего года доход от размещения средств ФНБ в валюте составил 238 миллионов долларов, а потери от курсовой переоценки достигли 7,73 миллиарда долларов", - подчеркивает издание.

Суммарные потери двух фондов за август составили 9,15 миллиарда долларов. На счетах осталось менее 108 миллиардов долларов, отмечает финансовое ведомство.