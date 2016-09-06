Гривня закрыла межбанк на уровне 26,80 за доллар

Во вторник, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8380/29,9160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4130 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8485 грн/долл., к этому часу заключено 557 сделок на сумму 367,81 млн долл.